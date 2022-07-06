台東縣綠島鄉中寮港6日下午有12名遊客在港邊玩SUP（立式槳板Stand Up Paddle），因遇到大南風，遊客體力不支划不回岸邊，在海上等待救援，所幸當地1艘娛樂船經過，將全數人員救上岸，無人受傷，結束一場虛驚。
台東縣消防局和海巡署東部分署6日下午14點30分許接獲通報，報案人表示，發現十多人在中寮港距離約500公尺處、無法返回岸際，只能在海上載浮載沉等待救援，當救難人員趕到現場時，12人已經獲救上岸。
海巡署東部分署第第一三岸巡隊綠島安檢所人員表示，12名遊客划立槳從中寮岸邊往海面划行，忽然遇到大南風，將槳往外海帶，眾人體力透支無法回到岸邊，幸好旁邊有娛樂漁船給予救援，無人受傷。
資深立槳玩家陳姓民眾表示，活動期間除了得注意風向改變外，也要留意海流，否則被海流和風力帶到外海，體力透支恐怕無法返回岸邊；而台東近年來興起立槳活動，在台東縣東海岸及綠島、蘭嶼都有。
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