綠島消防分隊升級為高級救護隊，11日由台東縣長饒慶鈴授旗後正式成軍。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

綠島消防分隊升級為高級救護隊，11日由台東縣長饒慶鈴授旗後正式成軍。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

暑假旅遊旺季，每天約有2000人湧入綠島，意外事故頻傳，今年7月份每天平均就有近2起救護案件 ，讓醫療資源原本就匱乏的離島救護壓力非常大，台東縣政府爭取離島基金1300萬元，將綠島升級為高級救護隊，今天由縣長饒慶鈴正式授旗成軍，讓旅客及綠島4000多位在地鄉親的生命更有保障。

暑假的綠島人聲鼎沸，溺水、交通事故等意外頻傳，台東縣消防局綠島分隊小隊長廖昱翔表示，今年7月份到10日止，救護案件已有19件，6月共有29件，而在疫情大爆發前，也就是2020年，6月到9月總計117件，綠島分隊在尚未升級為高救隊前編制8人，1天上班維持3到4人，人力吃緊，救護壓力非常大。

廖昱翔指出，萬一發生海上事故，消防隊員又要下水又要救護，人力更顯捉襟見肘，日前發生遊客浮潛溺水，幸好現場高救員透過新引進影像喉頭鏡插管，成功維持生命徵象到衛生所再後送到台灣，否則可能撐不過去，他特別感謝臺疆樂善壇董事長黃榮海捐贈2000萬元的救護器材給台東縣消防局。

為了保障離島居民及遊客安全，台東縣政府爭取離島基金，將綠島分隊擴編且升級成立為高級救護隊，增加4位高救隊員，同時配發手持式超音波、生理監測器、影像喉頭鏡組、自動心肺復甦機等器材，並建置5G救護行動資訊網絡，於今日正式成軍，也是全國首支進駐離島的高救隊。

台東縣消防局指出，高救隊在救護現場便能進行插管、給藥、手動電擊等高級心臟救命術相關處置，並結合5G救護行動資訊網絡，未來將整合綠島衛生所，並連結台東縣重度急救責任醫院急診室，同時與空勤總隊、海巡研討緊急傷病患後送機制，讓各機關間更有效率的合作，盡可能簡化流程以縮短後送時間，達到搶救生命的目的。

縣長饒慶鈴強調，消防是偏鄉醫療救護的延伸，目前全縣已有67名受訓合格高救隊員，預計再培訓33名，繼綠島分隊高級救護隊成軍後，7月21日也將於鹿野及池上增設高救隊，全縣將達到11支，對病患危急度的評估、救護處置的能力更為精進。