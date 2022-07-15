這巧合令人唏噓！康建生技董事長賴敏男等5人遭兇手槍擊，釀4死1傷慘劇。賴於3年前為了紀念已逝妻子，特地斥資300萬元購入救護車，捐給雙冬消防分隊，沒想到昨天遇劫，自己就是搭上這輛由自己捐贈的救護車。

南投縣消防局昨天下午5點30分左右接獲報案後，立即派遣中興、爽文、雙冬3分隊救護車前往現場，由雙冬分隊將唯一生還但重傷陷入昏迷的賴敏男，先送往佑民醫院急救，再轉送台中榮總開刀。

沒想到這輛載送賴的救護車，正是他於3年前為了紀念妻子，捐贈給雙冬分隊的救護車。