由NBC電視台製作播出的劇集《法網遊龍：組織犯罪（Law & Order: Organized Crime，暫譯）》驚傳工作人員遭槍擊身亡事故，據外媒報導，劇組內一名31歲的工作人員在片場遭人槍擊，脖子與頭部中彈，送醫後不治，事後NBC對此發表聲明，強調這是一起犯罪事件，警方正介入調查中。

2021年亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在片場不慎用道具槍將一名42歲的女攝影指導哈金斯（Halyna Hutchins）射殺身亡，當時亞歷鮑德溫相當錯愕痛心，也掀起片場用槍的安全性討論。未料，近日又傳出有片場工作人員遭槍殺身亡，但此事件並非拍攝時出錯，而是一起暴力事件。

據外媒報導，一位名為Johnny Pizarro的31歲男子是《法網遊龍：組織犯罪》的工作人員，平時負責調動現場停車場的空位及看管現場的保母車，當地時間周二上午5時15分，當Johnny Pizarro正坐在車內時，一名身分不明的嫌犯突然打開車門，並持槍朝著他的頭部和脖子開槍，隨即快速離開現場，Johnny Pizarro被人發現後緊急送往醫院急救，但仍在上午6時多被宣布死亡。

對此，NBC和製片單位環球電視稍早發表聲明，表示：「聽聞我們的一位工作夥伴今天上午成為槍暴力事件的受害者並辭世，我們感到非常震驚和難過」，「目前該案已經進入司法程序，我們會全力配合警方的調查，同時向死者的家人與朋友表示哀悼，也希望外界在這段期間尊重其家屬的隱私」。

而紐約市市長艾瑞克亞當斯（Eric Adams）也透過辦公室發表聲明，強調：「所有紐約人的安全是我們的首要任務」，「在這困難的時期，我們向受害者的家人、朋友、同事敬上最深的哀悼，並誓言會盡力逮捕到嫌犯，以阻止槍枝暴力事件再度蔓延」。而《法網遊龍：組織犯罪》由克里斯多弗馬洛尼（Christopher Meloni）所主演，原定今年秋天要推出第三季，如今發生暴力事件是否影響劇組拍攝進度，還有待相關單位正式宣布。