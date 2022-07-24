美國再傳無理由槍擊事件，4口之家在愛荷華州立公園露營，結果3人被殺槍在帳篷裡，包括父母與6歲的小女兒當場死亡，只有9 歲的男孩悻存下來。嫌疑犯死在公園另一處，他似乎對自己開槍。

美聯社報導，愛荷華州公共安全部表示，上周五，馬奎塔洞穴州立公園(Maquoketa Caves State Park)巡查隊在露營區，發現一戶人家的帳篷遭到槍擊，受害者是 42 歲的泰勒‧舒密特先生(Tyler Schmidt)、他的妻子42歲的莎拉‧舒密特女士(Sarah Schmidt)；和他們6歲的女兒露拉‧舒密特 (Lula Schmidt)，僅有男孩悻存。他們住在愛荷華州錫達福爾斯(Cedar Falls)。

當局表示，嫌疑人是23歲的安東尼‧謝溫(Anthony Sherwin)，他已死亡，被發現死於公園的一個林區，極可能是他開槍殺了自己。

遭遇槍擊的4口之家，只有小男孩悻存。(圖/美聯社)

公共安全部刑事調查主任米奇‧莫特維特(Mitch Mortvedt)坦承，槍擊的動機仍然未知。「我們不知道是什麼原因，到目前為止，還找不到謝溫與舒密特家族有什麼關連。」

嫌疑人23歲的謝溫，他已死亡，身上有槍傷。(圖/美聯社)

小舅子亞當‧莫爾豪斯(Adam Morehouse)說，完全不認識這個謝溫先生，他認為這是「完全隨機的犯罪」。

這場隨機槍擊有悻存者，是這對夫婦的9歲兒子阿洛( Arlo)，不過消息還不完整，不知道槍擊事件發生時，阿洛是否在帳篷裡；不過據小舅子莫爾豪斯的說法，阿洛也有參加全家露營，但不知道槍擊案發生時男孩的確切位置。

槍擊案造成州立公園暫不開敫，一個兒童夏令營被迫提前拔營。