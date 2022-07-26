台中市街頭接連傳出槍響，造成1死1傷，引發民進黨籍議員不滿，26日開記者會痛批台中市儼然成為「慶記之都」，市府卻拿不出具體改善治安的方法，要求市長盧秀燕應道歉並提出對策；市府回應表示，警察局即日起將展開「肅槍專案」，編排高強度勤務加強掃蕩。

市議員陳淑華指出，台中市3天內發生2起槍擊案，讓市民感到惶惶不安，市長媽媽卻只會在臉書說台中市不是塑膠、要嚴懲，市長拚治安難道只靠一張嘴？呼籲市府若對暴力事件無能為力，就應換市長。

市議員蕭隆澤、邱素貞及市議員參選人陳雅惠、謝家宜、張芬郁說，從去年底發生瑪莎拉蒂暴力打人事件，到今年1月至7月已發生多起槍擊案，都讓市民很害怕，台中市治安到底怎麼了？難道市民出門得穿防彈背心、戴鋼盔？盧市長對抗暴力的宣示似乎只是徒具形式、無法達到具體效果。

「台中市從幸福城市變成慶記之都！」民進黨台中市議會黨團總召江肇國指出，大里槍擊案從凌晨發生到26日中午，整整12小時，市府不但沒拿出對策，警察局甚至封鎖消息，根本是對治安的無能，市長對歹徒的喊話跟不上對治安的負責，要求市長道歉並拿出具體對策，不應放任這樣的事情再度發生。

市府表示，針對接連發生的2起槍擊案，警察局已宣布即日起展開「肅槍專案」，要求全市15個分局全部動起來，局長蔡蒼柏並將親自領軍、啟動查緝臨檢勤務，尤其鎖定非法槍械、改造槍械場所及防治槍擊案發生加強掃蕩，並將針對治安顧慮場所、縣市聯外道路實施高強度臨檢。

民進黨黨團治安市長道歉