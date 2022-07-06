台東縣焚化廠今年5月展開全系統功能測試作業，同時委託第3方的台灣檢驗科技公司協助進行各項汙染物檢測，報告結果出爐，汙染物數值均符合加嚴的排放標準及法規規定，台東縣環保局表示，待後續工程竣工驗收後，下半年即可開始進入2年的試營運期。

環保局長郭建成表示，檢測報告各項汙染物排放數值，不只都符合規定，甚至大部分都低於標準許多，顯示更新後重啟的焚化廠，設備效能提升，在汙染防制上將有一定成效。

同時針對未來長期運轉，在汙染監測方面也做了許多準備，包含營運前針對空氣中戴奧辛進行背景值採樣，未來可做為焚化廠營運後比對，另在焚化廠周圍增設8處PM2.5微型感測器，且於附近的豐里國小頂樓增設1處空氣品質測站，協助確認焚化廠排氣對大氣是否有影響。

郭建成強調，縣府會持續監測焚化廠汙染排放數值，未來試運轉後，相關檢測數據也都會公告在環保局網站，民眾可隨時上網查閱，也請鄉親民眾放心。

環保局進一步說明，民眾相當關心的廢氣檢測數值的部分，大部分數值均遠低於標準值，像粒狀汙染物也就是懸浮在空氣中所有微粒包含PM10及PM2.5，現行法規標準是122mg／Nm3，但焚化廠於環評承諾已將排放標準加嚴至20mg／Nm3，而此次檢測數值僅1.04mg／Nm3及1.25mg／Nm3，遠低於環評排放標準。

另外，戴奧辛部分，環評承諾為法規值0.1ng-TEQ／Nm3的一半，也就是0.05ng-TEQ／Nm3，在這次檢測數值為0.028ng-TEQ／Nm3及0.037ng-TEQ／Nm3，都符合規定。