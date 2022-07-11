台東縣立體育館因整建工程，6月12日將周邊廊道上的小雨燕窩移除，館方人員原本出於好意，將巢裡的雛鳥移往木造的人工鳥屋，豈料弄巧成拙，218隻小雨燕幼鳥奄奄一息，引發軒然大波，緊急送到池上野灣野生動物醫院急救，經1個多月照顧，目前有10隻小雨燕經評估健康情形及飛行能力後陸續野放。

上個月中旬被搶救送到池上野灣野生動物醫院的200多隻小雨燕雛鳥，84隻較健康的雛鳥分流送到外地保育中心安置，剩下重傷的100多隻，有的陸續死亡，目前由縣府雇用臨時人員照養的60隻，已經有10隻成功野放，最近將陸續分批野放。

原本奄奄一息的幼鳥，經過1個多月治療與照顧，幸運存活下來的都已經羽色黑亮，非常健康，保育員將1箱8隻的小雨燕放進軟帳裡做飛行評估，5隻考試合格，由獸醫師做最後的檢查，剪掉身上的標記，還幫牠們洗澡吹乾，由於小雨燕的腳部構造僅能停棲在牆面上，團隊在紙箱上掛1條毛巾讓牠們攀附，目送牠們回到大自然。

野灣獸醫陳彥涵表示，小雨燕靠飛行捕捉空中的昆蟲，飛行是牠們生存最重要的能力，因此必須慎重評估其飛行能力、飛羽是否長齊、體重夠不夠等各種條件才能野放。小雨燕救傷的事件很常見，但這次是突發而且大量，團隊又要照養又要急救，非常忙碌，呼籲未來的工程最好能做好生態檢核，避免再發生類似情況。

小雨燕事件造成軒然大波，保育界更直斥為荒謬行為，台東縣政府教育處緊急致歉，並支援人力及物資止血；縣府表示，由於承辦單位和人員非蓄意傷害，無法依「野保法」裁罰或懲處。到目前為止，照養小雨燕的經費已經將近20萬元，由縣府埋單。