台東縣青農羅永昌獲選第6屆百大青農。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣青農陳孝偉獲選第6屆百大青農。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

第6屆百大青農選拔出爐，台東縣青農温源田、羅永昌、陳孝偉3人從競爭激列選拔中脫穎而出，台東縣府農業處派員前往家中張貼紅榜祝賀。台東縣長饒慶鈴13日大讚青農優秀表現，期盼他們為台東農業注入新的力量，以創新思維活絡產業，創造嶄新的未來。

獲得百大青農殊榮之一的温源田藉由和大葉大學合作，將台東桃源部落所生產的農產品加工為果汁、果醬及酵素等產品，並設立「布拉谷企業社」幫助部落的農產品進入市場，同時透過實體和網路雙管齊下，前往台北參加世貿的健康產業博覽會及伴手禮展，同時將產品上架到購夠台東電商平台，榮獲台東縣政府好物認證。

羅永昌創立源天然品牌，專業育種出來的「黑纖米」，曾於2017、2020年榮獲素來有「食品界米其林」之稱，由比利時國際風味評鑑所舉辦的「iTQi Superior Award」大廠主廚評鑑2等獎。因為品質優異，讓「黑纖米」不僅在家樂福與各大電商平台熱銷，更贏得諸多海外買家青睞，訂單遠至新加坡、香港及加拿大。

陳孝偉從職業軍人退役後，決定以有機方式栽種時令蔬菜，透過溫網室避免葉菜受蟲害侵襲，堅持有機方式栽種，並將自己的有機農場作為創生基地的範本，期望由自身開始逐步讓台東成為一個有特色農產品的縣市，並將有機生態的理念推廣到社會群眾。

農業處長許家豪指出，農業不僅是產業，更是專業，農業要永續發展，就必須向下扎根，急需年輕生力軍的加入，此次遴選的青年標竿楷模，後續農委會將提供相關經營輔導與技術指導、享有國有耕地承租第2順位、青年從農創業貸款5年500萬元免利息等措施，同時安排財務及行銷相關培訓課程，提升青年農民的競爭力，加速創新農業的發展。