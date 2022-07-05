台東30多歲歐姓男子對女子展開熱烈追求，女子不堪其擾，因一再違反跟騷法遭台東縣警察局成功分局開出書面告誡、並替女子聲請保護令。（成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東30多歲歐姓男子對1女子展開熱烈追求，雖遭拒絕，他仍寫情歌、公開示愛、到她家並不斷打電話騷擾，瘋狂行徑讓女子深受其擾。台東縣警察局成功分局曾對歐男開出書面告誡、並聲請保護令，歐男無視法令，近日至女子工作地點意圖強行帶走，警方認為歐男行為已經危及女子生命安全，持拘票將他逮捕並向檢方聲請羈押獲准。

警方指出，歐男半年前在衝浪活動結識1名在民宿打工的女子，歐男不顧女方拒絕，6月起展開瘋狂追求，寫情歌、使用女子照片臉書公開示愛、持續探詢女子住居所、邀約衝浪、要求陪伴受洗、甚至半夜不停打電話及傳送訊息，成功分局對歐男開出書面告誡，也替女子聲請保護令，經移送台東地方檢察署後，檢察官諭知責付家屬，命令歐男不得騷擾被害女子、靠近被害女子工作場所。

未料歐男不知悔改且無視法度，7月1日、2日至女方打工地點意圖強行帶走女子，不但違反跟騷法，行為危及女子生命安全，急迫危險且再犯率高，台東警方持檢察官核發前往拘提逮捕並聲押獲准。

台東縣警局表示，跟蹤騷擾防制法自6月1日施行迄今，已受理15件，開出了10件書面告誡，其中有2起攜帶凶器加重跟騷案，1起跟騷行為具反覆或持續性，且急迫危險及再犯率高，經報請台灣台東地方檢察署聲請預防性羈押獲准。另1起因嫌疑人為求復合，出現傷害被害人舉動，員警據報到場處理，移送地檢後，經檢察官限制住居，並命令定期向轄區派出所報到。

警方分析，跟騷行為態樣中有12起同時涉及「監視跟蹤」及「盯梢守候」為最大宗，其次是「通訊騷擾」及「威脅辱罵」行為。其中以「前男女朋友」比例最高，其次是夫妻關係，再來是朋友及鄰居，顯示跟騷案件的加害人常是熟人所為，警方呼籲，情愛追求、彼此間相互尊重、理性對待才是王道，切莫一時衝動觸法。

警方提醒，民眾遇到跟騷行為，務必立刻撥打110報警，就近尋找光線明亮或有人群的安全處所，別讓自己陷入孤立無援的險境，在能力範圍許可下，建議做適度蒐證，例如用手機拍攝對方跟蹤尾隨的畫面，或是錄下對方侮辱謾罵的對話，或是把傳送的不當訊息截圖保留下來，做為警方偵辦定罪的證據。