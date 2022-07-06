跟騷法上路滿月，警政署分析違法的行為態樣。（警政署提供）

跟騷法上路滿月，警政署今天表示，全國已受理394件，其中以通訊騷擾最多。警政署指出，跟蹤騷擾防制法6月1日施行上路，已經超過一個月。各直轄市、縣（市）政府警察局期間均能積極任事，透過與檢察官、社政、衛生、教育、勞動等部門組成的緊急應變小組運作及警政署專案管制下，每個案件均獲得妥善處置，充分發揮保護被害人的功能。

警政署指出，6月1日至6月30日，共受理394件跟蹤騷擾案件，屬於家庭成員或親密關係家庭暴力跟騷案件就有190件，一般關係的性別暴力跟騷案件計有204件，總共開立書面告誡273案，聲請保護令136案。

據統計，全國每日平均13件案量，直轄市以台北市65件最多，新北市62件次之，桃園市39件再次之，台中市38件又再次之；各縣、市以彰化縣18件最多，宜蘭縣、臺東縣、新竹市各13件次之；署屬單位受理計有鐵路警察局、航空警察局、保二總隊各1件。

經警政署分析行為態樣，以通訊騷擾230次（24.8 ％）最多，係因科技發達，常透過通訊網路方式跟蹤騷擾所致。盯梢尾隨206次（22.2 ％）及監視觀察168次（18.1 ％），分居行為態樣第2、3高，皆屬近身跟蹤騷擾典型態樣。上述案件，各警察機關對於經評估再犯風險極高的案件（常見合併有前開近身跟蹤騷擾行為），均即時報請地檢署婦幼專組主任檢察官，並指派嫻熟婦幼法規的資深檢察官指揮，截至6月30日有6件經檢察官聲請羈押獲准，分別是台北市、嘉義市、南投縣與宜蘭縣等各1件、台東縣2件。

警政署指出，這些羈押獲准案件大多屬家暴跟蹤騷擾案件，例如全國首件宜蘭地檢署羈押張姓男子要求與前妻復合，狂叩240多通手機電話騷擾，甚至到住處盯梢，屢勸不聽遭警方以現行犯逮捕，經地檢署聲請羈押獲准。南投縣警局處理男女朋友家暴案件，行為人不但盯梢尾隨，甚至還到女方住處想用打火機點燃自製的汽油瓶恐嚇，最後遭檢方聲請裁定羈押獲准；此外，臺東縣警察局處理戀愛強迫症男子瘋狂追求，經警方核發書面告誡及聲請保護令後，男子卻知法犯法，檢警拘提隨後向臺東地方法院聲押獲准，則是全國第一件一般關係跟蹤騷擾羈押獲准案件。

警政署表示，為讓該法施行後能隨機應變可能發生的疑義問題或緊急個案處置，中央及地方分別設置緊急應變小組，逐案管控案件偵辦與被害人保護辦理情形，遇有構成要件疑義或查處程序適法性問題，即時啟動橫向、縱向的聯繫溝通與指導協助，案件順利進行。