2022年全國紅茶(小葉種)製茶技術競賽日前在宜蘭縣冬山鄉舉行，來自全台10縣市共43位製茶好手同台競技，選手們在相同製茶環境和條件下，展開2天1夜的製茶過程，最後由來自嘉義縣梅山鄉的葉育瑞史獲得冠軍，阿里山鄉葉盈良得到獲季軍，成績斐然。

嘉義縣農業處指出，全國紅茶(小葉種)製茶技術競賽7月9日至7月10日舉辦，採用冬山鄉經過有機驗證的台茶12號茶菁，讓參賽選手在相同的製茶環境和條件下取得茶菁，隨即依據自身累積的製茶經驗及當下氣候狀況，去斟酌與判斷萎凋、揉捻、發酵、乾燥的每個製茶步驟所需時間和程度，再以傳統純手工方式製茶，全程專注，且不眠不休，才能關注茶菁到茶乾的變化。

比賽交茶成品以條型茶為主，並依茶改場之紅茶審評標準，由茶乾外觀形狀及色澤，茶湯水色，香氣、滋味進行評鑑最後選出冠軍1名、亞軍3名及季軍6名，而嘉縣這次推派6位縣級小葉種紅茶製茶技術研習與競賽中獲得佳績的選手參賽，葉育瑞勇奪冠軍，葉盈良榮獲季軍

茶葉改良場副場長邱垂豐表示，此次競賽，整體製茶技術水準提升，而冠軍成品具台茶12號特有花香味，而茶湯濃稠、滑潤、回甘，滋味乾淨、滑順、細緻，實屬不易。

縣長翁章梁表示，阿里山高山茶的好，除緯度、海拔等氣候環境的孕育，茶園管理與製茶技術都是重要的環節，製茶師需要去感受製茶時的氣候環境、茶菁品質，去調整製茶時每個步驟的時間和程度，是一件很細緻且需要專注的工作。

翁章梁期勉，製茶師傅秉持勝不驕敗不餒的職人精神繼續為嘉義縣打拼，因為有製茶師的專業與持續精進，才能讓阿里山高山茶產業的傳承，不僅保持優質的品質且越來越好，也誠摯邀請大家來嘉義縣大阿里山茶區品嘗阿里山高山茶及高山紅茶，並來趟茶鄉之旅。