婦人騎Ubike竟「橫切」百齡橋，甚至在橋中央摔倒，1名汽車駕駛撞見，趕緊在婦人後方當忙擋車示警，但網友卻認為婦人一定會再犯。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

1名婦人日前被目擊騎Ubike「橫切」百齡橋，甚至在橋中央摔倒，超危險情況當場被1名汽車駕駛撞見，該名駕駛趕緊在婦人後方擋道示警，喊說「當下我如果選擇直接無視，她真的會被撞死！」影片曝光網友紛紛大罵「你救她一次，放心她下次還是會再犯的」、「百齡橋十線道都可以這樣玩…真的很扯」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前開車上北市百齡橋，在遠處看到1個黑影，竟是1名女子騎Ubike「橫越」橋面時摔倒在路中，該網友發現女子沒有反光物件，倒在路中太危險，因此將車停在女子後方，幫忙打雙黃燈、高舉雙手向後方示警。

婦人騎Ubike竟「橫切」百齡橋，甚至在橋中央摔倒，1名汽車駕駛撞見，趕緊在婦人後方當忙擋車示警，但網友卻認為婦人一定會再犯。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

「當下我如果選擇直接無視，她真的會被撞死！」該網友說女子當下神情緊張，相當慌張，離開時還向他說謝謝，他認為橋下明明有涵洞可以穿越，不該直接從橋墩穿過；影片中確實能看見1名藍衣紅褲的女子在路中撿起Ubike，再緩緩走向橋面另一側。

其他網友留言稱「你救她一次，放心她下次還是會再犯的！不是每天都有你這種人會救她的」、「百齡橋十線道都可以這樣玩…真的很扯」、「這種車流量怎麼會敢橫切？真的氣死人」、「還在那邊慢慢撿，撿完牽著繼續跨越車道，這百分百腦子有病！」