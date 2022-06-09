新竹市公共自行車啟動升級YouBike 2.0計畫，除既有50站採共站營運之外，今年新增20處全新站點，預計7月中將陸續啟用，新竹市副市長沈慧虹指出，新竹市立棒球場賽事7月底開打，賽事期間備妥足夠車輛，提供便利的交通服務。

市府今年啟動YouBike 2.0升級計畫，增設20處全新站點，首波7站設置學校周邊，包含新科國民運動中心（新科國中）、建功高中、新竹高中、竹蓮國小、民富國小、世界高中（介壽路）、育賢國中，預計7月中旬啟用。

市府指出，新設20站採三階段建置及營運，除首波7站外，第二階段設置商圈與機構共5處，預計8月營運；第三階段則設於觀光景點共8處，預計9月營運。

沈慧虹9日到棒球場站、民富國小站點了解施工情形，搶先操作使用，她指出，Youbike 2.0車身輕巧、取車方式多元，坐墊升級也很有感，調整方式更輕鬆，使用上更方便、更省力，原本是1.0的會員也不必重新註冊。

沈慧虹表示，賽事期間除擬妥交通配套措施，也請微笑單車機動備車，提供市民便利的交通服務，以紓解周遭停車空間不足問題，並鼓勵外縣市民眾除搭乘接駁車前往棒球場。

交通處處長倪茂榮指出，YouBike 2.0與1.0有5大升級重點，第一、刷卡系統從車柱轉移到車上；第二、可使用悠遊卡、QRCODE條碼多元方式取車；第三、調整鎖車方式，不再有保管鑰匙或鑰匙遺失的問題，靠卡、手機就可輕鬆鎖車；第四、車鈴位置改設置於左手把虎口處；第五、建站更快速，無須再申請台電電力，零星地點也能設置。

倪茂榮說，竹市目前建置65處YouBike站點（含新竹科學園區15站），共計1540輛車，今年新設20站點、明年預計再建置34站，屆時全市累計達119站，而舊有1.0系統也將於明年全部轉換為2.0系統。市府將持續蒐集各方建議，評估增設站點，讓市民生活品質與交通便利性再升級。