聯發科(2454)第二季受到先前大陸嚴格封控衝擊，法人估，在消費性電子終端需求放緩，毛利率恐相較將第二季小幅下滑，但營收應可續創新高，至於全年來看，除旗艦天璣系列外，頻寬升級需求帶動的網通晶片升級，將扮演聯發科另一成長動能，全年有機會大賺逾8股本，聯發科今開平走高，早盤後漲幅逾1%，股價最高達893元，持續挑戰900元大關，站穩月線。

展望第二季，因應通膨率高升，大陸多地方在4月、5月祭出嚴格封控措施防堵疫情，導致消費性電子需求下滑，但因中高階5G手機晶片獲多家廠商採用，WiFi-6終端需求旺盛，三大產品線營收維持成長趨勢，預期聯發科第二季營收若無意外，應該可以站上新高，獲利部分，法人則預計，聯發科第二季因消費性電子終端需求放緩，毛利率恐相較將第二季小幅下滑，每股獲利將與第一季相似，落在2個股本左右。

智慧型手機市場未見復甦跡象，惟聯發科今年祭出旗艦天機系列，藉此拉高產品ASP，在智慧機市場備受挑戰之時，頻寬升級需求帶動的網通晶片升級也是聯發科另一成長動能，由於WiFi-6主晶片價格較WiFi-5晶片高出一倍以上，故晶片規格提升亦顯著帶動營收成長動能，全年營收可望達成公司目標200億美金大關。法人則認為，聯發科今年毛利率將優於2021年的水準，每股獲利更是逾8股本、落在約82元左右。