面板驅動IC廠奇景光電（Himax）20日宣布調降第二季財務預測。奇景更新2022年第二季的財務預測，更新後的2022年第二季營收及每ADS盈餘，均低於5月12日提供的財務預測，毛利率則維持不變。

奇景原本預估2022年第二季營收較上季減少16～20％，但此次預估第二季營收將較上季減少22～27％。2022年第二季毛利率，維持原先法說會預估，約43～45％水準不變。

奇景預期2022年第二季未扣除年度員工限制型獎酬，每ADS盈餘將介於40～45美分之間，約新台幣11.7～13.2元之間，低於原先法說會預估的每ADS盈餘介於45～50美分之間，約新台幣13.2～14.6元之間。

奇景2022年第二季扣除年度員工限制型獎酬，每ADS盈餘將介於36.5～41.5美分之間，約新台幣10.7～12.1元之間，低於原先法說會預估的每ADS盈餘41.5～46.5美分之間，約新台幣12.1～13.6元之間。

奇景光電執行長吳炳昌表示，更新奇景2022年第二季財務預測，主要是反映近期升息和通膨壓力，導致整體經濟疲軟和終端市場需求放緩，面板客戶因此減少產出並進一步緊縮庫存水位。奇景將在8月的線上法說會，提供完整自結的2022年第二季合併財務報表，與第三季展望。線上法說會日期將在近期公布。