時序進入第二季尾聲，由於股市逆風環伺，景氣放緩、通貨膨脹走揚，聯博表示，因美國經濟指標顯示基本面仍然良好，企業盈餘成長大致符合預期，加上股價已向下修正，股市依然有投資機會，布局時要兼顧風險及報酬。

5月份名目通膨再度超出預期，帶動聯準會近日加速升息三碼，進一步衝擊股市表現。聯博投信股票投資策略師李長風指出，受到40年罕見的通膨影響，預估下半年美股仍將持續震盪。然而現在並非轉換股票、或撤出市場的時候，建議投資人應採取兼顧風險與報酬的選股策略，來降低投資股票的風險，並在投資價值逐漸浮現之際卡位市場長期的投資潛力。

李長風認為，不過，今年的主要課題不是追逐與過去兩年一樣的高成長，而是要兼顧風險及報酬。

聯博認為市場似乎過度放大了目前的利空環境。事實上，雖然日前名目CPI仍舊是持續上升，但核心CPI已出現放緩的跡象。受惠於通膨及升息，今年價值型股票表現略優於成長股。但李長風不建議大幅轉進價值型股票，而是建議以高品質搭配重防禦的選股策略，慎選盈餘相對不受到景氣環境影響的題材，聯博一直強調的軟體科技類股與醫療題材，兩產業中高品質企業可望在整體企業獲利回落之際展現韌性。