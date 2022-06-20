年中股民搶紅包！台積電（2330）20日痛失500元整數關卡，惟旗下小金雞采鈺（6789）送暖，擬於30日掛牌上市，20～22日展開為期三天的申購日，並訂於24日公開抽籤，承銷價290元，以17日興櫃收盤價376元計算，抽中一張有望現賺8.6萬元。

采鈺本次將採取部分競價拍賣、部分公開申購模式，新股現金增資上市公開承銷股數80％採競價拍賣、競拍底價254.39元，目前競價拍賣結果已出爐，得標加權平均價格333.43元；另20％採公開申購，承銷價290元，申購日20～22日展開。

頂著護國神山小金雞光環，光學半導體晶圓代工大廠采鈺科技儼然成為今年下半年最大咖IPO案件，股民引頸期盼。采鈺5月營收表現亮眼、達9.5億元，月增15.56％、年增36.22％，創九個月來單月新高；累計前五月營收40.67億元，年增40.71％，亦為歷年同期新高。

法人指出，采鈺未來將會成為台積電在影像、光學感測元件的重要夥伴，下半年展望審慎樂觀，采鈺20日於興櫃市場盤中股價小漲0.12％，最高價達377元。

另一方面，興櫃市場又有一隻「大金雞」來勢洶洶，IC設計龍頭聯發科旗下達發科技，訂於22日以每股650元登錄興櫃，一舉超越前興櫃股王穎崴於2019年創下的320元紀錄，榮登興櫃登錄價格新高，屆時一登錄興櫃就會擠下采鈺，勇奪興櫃新科股王頭銜。

兩大上市半導體「老大哥」旗下小弟相互良性競爭，興櫃高價集團可望掀起比價效應。統計興櫃市場20日盤面逾百元個股，國鼎、大江基因、圓點奈米等高價生技醫療股領銜衝鋒，聯電轉投資的興櫃IC設計廠智微，則隨聯電逆勢勁揚近2％起舞，盤中也上揚0.77％；其餘包括路易莎咖啡、望隼、世紀風電也紅通通。