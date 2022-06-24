有「護國神山」之稱的台積電因優渥的薪資和福利，成為許多人嚮往進入的公司，不過一名台大碩士畢業的男網友表示，就學期間壓力太大，體重從72公斤胖到85公斤，沒想到進入台積電擔任設備工程師約半年，體重竟掉到69公斤，共瘦了16公斤，掀起網友熱議。

一名男網友21日在網路論壇Dcard發文指出，就讀台大機械研究所期間，因為要寫論文兼計劃案的壓力，導致體重不斷上升，從72公斤胖到83至85公斤，沒想到畢業後進入台積電擔任設備工程師，「大概工作了半年，體重已掉到69公斤」。

他無奈表示，因為工作還在碰撞期，所以面對很多事情都有種要趕快學起來的壓力，但每件事情也不是做個一兩次就能學會，導致壓力不斷累積，上班期間也沒什麼食慾，早餐通常都沒吃，中餐也只是隨便買個東西墊胃而已，不禁感嘆，「進台積電不用特別去健身房瘦身」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「看起來瘦了，但你這樣不會比較健康」、「16公斤好扯，我最開始工作的時候是消耗很大，但是又不停吃，結果沒胖也沒瘦」、「我妹給我媽內推進去，現在每天都在哭」，不過也有人搖頭直呼，「騙人，我進去後胖了5公斤」、「胖4公斤路過」。