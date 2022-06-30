小編今天（30日）精選5件不可不知的國內外財經大事。聯準會主席鮑爾（Fed）終於坦承無法保證能夠達成軟著陸，數名聯準會官員均表態支持7月再度升息3碼，市場再度籠罩升息和經濟衰退陰影。鮑爾這番話，拖累周三（29日）晶片股賣壓沉重，費半指數收盤重挫2.2％，超微（AMD）、應材大跌逾3％，台積電 ADR跌 0.82%，聯電 ADR 跌1.84%。

【1】鮑爾不保證軟著陸 數名Fed官員支持7月再升3碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾29日在歐洲央行論壇上重申，俄烏戰爭讓聯準會的工作極具挑戰性，而且疫情改變通膨動能，加劇通膨壓力，聯準會無法保證能夠達成軟著陸。他強調，美國央行希望看到明確證據顯示物價壓力消退，才會放緩或停止升息。與此同時，數名聯準會官員均表態支持7月再度升息3碼。

【2】航海王迷航 台股除息行情失靈

美國消費者信心數據不佳，下探至16個月來最低，美股轉跌，29日亞股皆拉回，台股航海王長榮除息行情失靈，陽明、萬海跌逾6％，拖累航運股走勢，新加坡富台指期和周選擇權壓低結算，加權指數終場下跌199.79點，收在15,240.13點，再次失守五日線支撐。

【3】美西港口勞資談判順 塞港危機降溫

美國西岸港口勞工合約即將在兩天內到期，美國勞工部長沃爾什（Mary Walsh）28日接受路透訪問時透露，港口營運商與碼頭工人的勞資合約談判進展順利、並未出現「重大分歧」。此番發言有助於緩解企業對於去年塞港惡夢重演的擔憂。

【4】台積電股價不振 高盛再送暖

台積電今年以來跌幅20.16％，已逾去年漲幅16.04％，股價積弱不振，外資券商高盛最新報告再度送雪中送炭，預測台積電第二季業績將大增一成，2023年將迎來新的成長一年。

【5】美國第一季GDP終值 下修到-1.6％

美國官方29日公布第一季國內生產毛額（GDP）最終值，儘管消費者和企業支出力道不弱，仍從上月公布的修正值季減年率1.5％，進一步下修到萎縮1.6％。這是美國經濟自2020年第二季來首見萎縮，去年第四季尚見強勢擴張，繳出季增年率6.9％。