台股跌跌不休，今(6)日終場大跌363.69點，以13985.51點作收，一舉摜破萬四大關，寬量國際策略長、有「台灣先生」之稱的谷月涵，今天出席公開活動時則表示，台股這個月趕底跌得很深，再下跌空間有限，預計在半年內就會止跌。

台股在衝破萬八關卡後反轉向下，尤其近期加速趕底，一舉跌破萬四大關。谷月涵素有台灣先生美稱，是外資圈長青樹代表，他去年底就曾示警台股市值膨脹、股市風險提高，指數最後一波拉升會相當快速，建議投資人要控制資金水位，「更要跑快一點」，這番台股泡沫化的預言如今看來全成真。

時報資訊報導，谷月涵今天表示，台股這幾個月跌很深，再下跌空間有限，預計在半年內就會止跌。但台股要反彈還是要有貨幣支撐，他認為，新台幣仍有貶值空間，這是比較令人擔心的。

至於在投資策略上，谷月涵對於股市展望沒有那麼悲觀，但有鑒於美元強勢，他認為美元投資產品，美股會比較安全。

財信傳媒董事長謝金河過去曾表示，先前各大財經專家、投資機構對未來1年的展望報告，大致都認為20000點都是高點，當這個數字成為大家心中的天花板時，散戶一定先跑，強調台股的目標一定不是20000點。