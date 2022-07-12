受到升息、通膨及擔憂景氣不佳等因素影響，今年以來台股出現劇烈震盪，讓不少投資人慘賠，昨（11日）證交所公告違約交割金額，總金額超過7億創新高，話題引起網友熱烈討論，有老手認為，當天大盤指數震盪超過404點，無情洗刷讓做空的投資人來不及應變，才會導致如此驚人的違約交割金額。

由於台股T+2交易制度，昨公告的違約交割是7日進行交易的數據，當天大盤以小漲近百點14052.18點開出，但盤中開始下殺，最低觸及13951.81點，寫下今年新低點，但後續買盤進場強拉，最高衝上14355.15點，終場收漲14336.27點，反而上漲350點，高低差超過404點。

如此劇烈的震盪讓投資人措手不及，違約交割金額超過7億打破紀錄，而違約交割排行榜第二名是去年6月23日的6.5億，第三名則是去年6月22日4.97億，去年7月14日也以4.95億排名第四，前四名的金額都接近5億或在5億之上。（證交所於108年2月才開始公告違約交割紀錄）

話題引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為是空軍遭受重擊，「笑死，雜空愛亂玩就是這樣」、「空到地板被嘎上天？」、「槓桿開爆掉吧」、「沒特定哪支 是一堆雜空被抬出去」、「空頭的反彈特別兇狠啊」、「在你最意想不到的時候反彈，一堆人根本來不及吧」、「無腦空被彈死了，中間該跑要跑阿」、「空軍過太爽了，彈個一天全被嘎到失智。」

就連知名Podcast節目《Gooaye 股癌》主持人謝孟恭也在臉書分享此事，他表示，跟幾個營業員的看法一樣，「最近下跌，多方多半PTSD（創傷後壓力症候群）了，不是做很短就是搶失敗就跑，反而是空方一直在補錢。」

此外，股癌認為，空方客戶很多是本來的多方，做多被打擊後想換方向做，結果又被雙重打擊。