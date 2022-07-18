台股今（18日）以14589.10點開出，上漲49點，隨後漲逾50點，權值股台積電早盤觸及498.5元，上揚6元，聯發科漲6元，觸及654元，航運三雄長榮、萬海及陽明都出現1%左右的漲幅。

台股上周五（15日）上漲112.1點，以14550.62點作收，成交值為2267.58億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超84.51億，自營商賣超2.69億，投信買超29.89億，外資及陸資賣超111.71億。

美股四大指數也收紅，道瓊漲658.09點（或2.15%）至31288.26點，那斯達克指數上揚201.24點（或1.79%）至11452.42點，標普500指數小漲72.78

點（或1.92%）至3863.16點，費城半導體漲66.85點（或2.54%）至2693.77點。

台積電ADR漲1.96美元（或2.34%）至85.63美元，聯電ADR也上漲0.08美元（或1.21%）至6.70美元，日月光ADR勁揚0.08美元（或1.52%）至5.35美元。