美股超級財報周進入高潮，本周有蘋果、亞馬遜、Meta等超重量級企業接連登場，恰逢美國FOMC利率決策會議，市場共識將升息3碼，企業提出展望能否與升息壓力一搏、至為關鍵，連帶與美股巨擘關係緊密的台系供應鏈表現，短期也全看超級財報周與升息臉色。

包括：微軟、谷歌母公司Alphabet、德儀、Meta、高通、波音、通用汽車、蘋果、亞馬遜、英特爾等跨國大企業，本周財報與法說接棒上陣。PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，龍頭大廠對前景展望將成為市場判斷下半年景氣重要的依據與風向球，外資也分析，前一季營運成績單的重要性稍稍降低，市場更關注在通膨高漲環境中這些大企業釋出的營運展望，作為資金下一步動向的重要指引。

對應至台股相關企業，以半導體產業鏈、蘋果供應鏈、伺服器相關族群得到的注意力最高，相關個股有：台積電、聯發科、欣興、日月光投控、大立光、玉晶光、臻鼎-KY、和碩、廣達、緯穎等；另外，像是Meta積極投入元宇宙，觀點若更正面，亦可望有利台股的元宇宙概念股。

匯豐證券指出，儘管面對外部不確定性，台股仍有三大獨有利多：

一、國安基金加持：過去三次經驗（2011年12月、2015年8月、2020年3月）顯示，國安基金宣布進場後三個月，台股平均上漲19.4％。

二、年底九合一大選是2024年總統大選前哨戰，預料執政黨將推出更多促進增長政策與刺激措施。

三、面對疫情策略走向共存，預計未來幾個月將進一步放寬商務與旅行限制，以刺激內需。