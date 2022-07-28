受惠出貨量與平均單價雙雙走強，第二季獲利創下上市以來同期新高，針織布廠冠星-KY（4439）自結今年上半年稅前獲利3.13億元，年增22.3％，每股稅前盈餘10元。

不過，冠星指出，在歐美各大品牌致力減少庫存，市場的通膨、原物料的干擾因素下，下半年營運充滿變數，目前看來也較年初的預期偏向保守。

目前冠星主要產地集中在大陸及柬埔寨，產能營收占比約各半。冠星表示，手中主要品牌客戶包括有Adidas、Gap、Puma等，近年來更已打進Nike的供應鏈，提供運動、休閒服飾品牌商短纖布。

雖然下半年營運變數增多，但為長期經營規劃，冠星已進行布及成衣的中下游整合；其中，包括收購大陸成衣廠、新建越南產線、增加柬埔寨產能。

為擴大營運規模，冠星投資6,500萬美元的越南廠新建工程，將在今年動工。冠星指出，越南廠將可在2023年底投產。

因應品牌客戶需求，冠星先前已將柬埔寨產線擴充、增加產能，冠星表示，柬埔寨新增產能效益會從今年底陸續顯現。

另外，為爭取大陸內銷客戶的品牌布局，擴大大陸內需市場市占，冠星以700萬美元收購大陸鎮江成衣廠，也可望在近期完成。

冠星預估，鎮江廠初期產能為每月12萬打，滿載一個月可貢獻營業額200萬美元。

依冠星估，經過新建越南廠、擴充柬埔寨產線、收購大陸成衣廠之後，到2025年，年營收規模將從現在的每年2.4億美元，翻倍到4億美元以上。