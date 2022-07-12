台股昨（11日）收跌124點（或0.86%）至14340.53點，成交量只剩下1729億，顯示投資人觀望氣氛濃，進場承接股票的意願並不高。此事引起網友們熱烈討論，並以5月出現新低量，沒多久就出現新低價的經驗為例，討論昨天是否就是關鍵轉折點，不過有內行人認為本周有台積電、大立光兩大權值股的法說會，且美國6月CPI也是在本周公布，才會讓投資人不願提早進場。

該名網友昨在PTT論壇上發文表示，成交量1729億遠低於五日均量2382億，市場常說「新低量就有新低價」前一次新低量是5月3日的1771億，沒多久12日就出現新低價了，「所以今天是否也是關鍵量呢？」

話題引起網友們熱烈討論，但有人認為，主要是在觀望美國6月消費者物價指數（CPI）的結果與台積電、大立光的法說會，「大家都下好離手了，這週有CPI要公布」、「CPI會跌，上個月原物料跌不少」、「單純等CPI公佈吧？」、「還是在等GG法說會和今天的國安基金吧？」、「感覺是在等GG的法說會跟CPI」、「我猜CPI跟大立光、台積電的法說會。」

此外，有網友認為，經濟前景不穩定，自然讓投資人保守操作，「大空頭幹嘛玩股票」、「多蛙都套死惹，沒有新韭菜」、「現在這價格對太多人太高，不進場是多數人共識」、「沒想到今天量縮成這樣，經濟前景真的不好啊」、「散戶都套牢也不願意賤賣，大家都在看風向，當然沒量。」