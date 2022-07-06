13:30更新，台股終場下跌363.69點，以13985.51點作收，權值股台積電重挫10.5元，收在435.5元，聯發科下跌10元收在605元。
即使昨（5日）台股收漲132.14點，但今（6日）馬上回吐漲幅，大盤重挫逾350點，觸及13997.14點，摜破萬四大關，台積電大跌11元觸及435元，險些再破底跌破433元。
台股以14289.67點開出，下跌59點，隨後跌幅一路擴大至300點，台積電下殺10元觸及436元，聯發科跌5元觸及610元，航運三雄長榮、萬海及陽明皆出現超過1%的跌幅。
升息與通膨壓力持續壟罩金融市場，周二美股四大指數漲跌不一，道瓊下跌129.44（或0.42%）至30967.82點，那斯達克指數上漲194.39點（或1.75%）至11322.24點，標普500指數小漲6.06點（或0.16%）至3831.39點，費城半導體漲19.19點（或0.78%）至2477.64點。
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