台股瀰漫恐慌情緒，股匯雙殺，電、金、傳產齊跌，大盤指數重挫389點、跌幅達2.72％，最後收在1萬3950點，萬四大關再度失守，指數也同步改寫今年收盤最低點；原本宣布「暫不護盤」的國安基金，短短1天內政策急轉彎，為穩定台股走勢決議進場，不過，小股東怒了「今天誤賣的損失，要找誰索賠？」

小股東表示，國安基金朝令夕改，速度快到很「離譜」，看到國安基金不護盤，台股跌破萬四「心已死」，乾脆賣一賣、以為少賠算賺到，沒想到短短24小時又改變政策，若明天台股信心大增而大漲，今天誤賣的損失找誰來賠？

國安基金誤判形勢，小股東認為，至少「假裝一下嘛」，等跌個1千點再宣布護盤也不遲。

國安基金到底要不要進場，網友早在6月底、台股跌破萬五之際，已在網站上激辯好幾輪了! 《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半個月內「國安基金」話題的網路聲量發現，網友有兩極看法，「穩定投資人信心」與「順應市場機制」，兩派陷入論戰、實力相當，隨國安基金進場，話題聲量可望再來到高峰。

贊同進場的網友認為，「跌幅」是進場最重要考量，表示「穩健的市場不是暴跌暴漲」；有網友認為，投資信心降低、未見低點，國安基金要「超前部署」，穩定市場、恢復投資人的信心。

而不贊同啟動國安基金的網友則認為「十年線還沒破，根本不需要」、「其實股市還是在高點」，還有網友從市場機制的面向切入，「如果股市是金融面問題而開始下跌，國安基金沒有救市的必要」，也有網友認為，「為何要拿納稅人的錢補大戶的虧損」等，直言投資有賺有賠，不應貿然使用國安基金干預自由市場。