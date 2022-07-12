台股今（12）日開低走低，盤中跌幅擴大逾300點，新台幣匯價盤中貶破29.9元。在高價股方面，7月6日祥碩（5269）摔出千金股之外，台股只剩四千金，而今早盤中譜瑞-KY（4966）一度跌停，明天台股的千金股，將面臨「四千金」保衛戰。市場預期國安基金在台股10年線價位，才會出手，換言之，以14000點的價位起算，還有3000點的跌幅，測底時高價千金股和權值股恐首當其衝。

矽力-KY（6415）股票一拆為四後，讓出股王寶座，大立光（3008)就坐上股王寶座，信驊（5274）居次，第三為旭隼（6409），第四為譜瑞-KY（4966）。

大立光的股王寶座自7月6日以來愈坐愈穩，今早大盤下殺逾300點，大立光最低價位1810元，最高到1845元，信驊早盤最低到1500元，最高到1615元。大立光和信驊股價的價差拉大。

投信法人指出，半導體產業前景出現疑慮，明後年有28座晶圓代工廠要開始上線生產，半導體成熟製程未來恐估過於求。7/14台積電法說，若是產能利用率下降，可能影響毛利。據統計，國安基金過去7次進場救市，都是台股跌到10年線位置，目前台股10年線約在11000點附近。