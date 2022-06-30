廢電子處理廠綠電周四（30日）公告，與子公司年初迄今分別以588.14元、563.14元的均價，買進台積電130張、36張股票，總共斥資9674萬元。若以台積電周四收盤價來看，綠電持有的台積電股票深陷套牢的窘境，不少網友看了也苦嘆，「幫QQ」、「588被套爛」。

台股周四失守萬五大關，終場大跌414點，收在14825.73點，從6月最高16811點已經下跌1982點，指數蒸發近2000點。近期賣壓沉重的台積電也持續下殺，終場重摔15元，收在476元，寫逾一年半新低。

綠電發布重訊公告，自今年1月14日至6月30日，斥資7645.8萬元買進130張台積電股票，均價落在588.14元。

另外，綠電也代子公司綠電資源開發公告，自今年2月23日至6月30日，斥資2028.3萬元買進36張台積電股票，均價為563.43元。兩家共計買進166張台積電股票，交易金額共計7645.8萬元。

台積電自今年1月17日創下盤中新高688元後，股價急轉直下，半年來一路走跌，連破600、500元關卡，周四大跌15元，以476元收最低，若以此收盤價觀察，從綠電兩筆交易的均價來看，帳面都是虧損。

公告經轉發至PTT股板，引起網友廣泛討論，「588？」、「588被套爛」、「588…」、「完蛋了」、「588，好慘」、「588....幫QQ」、「588，幫QQ」、「我還以為是488，結果仔細看588」、「剛還以為是488，越想越不對」。