敘利亞女性難民身上竟披著來自台灣的美麗絲巾，資深媒體人陳文茜今（24日）在臉書上分享暖心故事，去年夏天她偶然在展覽中看到顏色明亮的絲巾，動了想要贈送難民禮物的想法，隨後便與台積電志工社社長張淑芬提議，張淑芬立刻找了策展人王陳彩霞幫忙，兩人義不容辭參與此次的捐贈活動，事後大家都不居功讓她相當感動，更希望可以透過美麗的絲巾鼓勵飽受苦難的難民。

由於陳文茜先前曾在紐約救援戰爭受害女子的組織擔任志工，看到許多女性被性侵後，甚至被軍人殘忍地以刀割掉陰蒂，因為這些軍人認為這樣對方就「一生屬於我」，而這些女性即使活下來也飽受歧視和飢餓，有次被害女子被問到最需要什麼？他們的回答竟是口紅，「因為只有美，才能安慰我們。」

因此去年在夏姿展覽中看到美麗的絲巾後，就興起贈送禮物的想法，陳文茜向張淑芬說出故事後，張淑芬立刻拜託王陳彩霞製作，但後來無奈碰上航運癱瘓，最後是拜託慈濟幫忙，才在慈濟志工的協助下，今年六月寄到了約旦。

令陳文茜印象深刻的是，任務完成後沒有人居功，陳文茜說：「那一天，約旦的難民營不再是沙漠中寂寞的白色帳篷，笑容堆滿許多女子臉上。我告訴張淑芬社長，她卻謙遜的説：一切都是夏姿的功勞。但看到她們的笑容。真開心。我告訴夏姿王陳彩霞女士，她說：當然是張太太的功勞，還有慈濟契而不捨的努力。沒有人居功。」

許多網友看了陳文茜分享的故事後相當感動，紛紛留言表示，「最暖的圍巾」、「看得我眼淚都要掉下來了」、「太感動了，大愛」、「天使給的禮物，最美好，讓人動容」、「謝謝您們把愛送到她們手上，美麗了她們」、「亂世也有佳人，謝謝三位才華洋溢又愛心滿滿的祝福。」