美系外資針對聯發科(2454)釋出最新看法，看好聯發科將手機業務持續往高階發展，且非手機業務也將受益於技術的升級，加上可觀的股利政策，維持其目標價1225元、買進評等。

美系外資表示，儘管大多數投資者仍然看空大陸的智慧手機前景，但聯發科並未展現消極，主要是因為期望值已設定在低點。另外，在競爭格局方面，市場擔憂聯發科與高通的價格競爭將更趨激烈，加上智慧型手機仍處於渾沌不明的前景。美系外資認為，聯發科正在進行的技術遷移，並將智慧型手機業務往高端發展，將會是其手機業務的驅動力，且聯發科也持續將其盈利狀況轉向非智能手機領域，這將是其主要的增長的重要支柱，也有利其達到未來3年年營收仍可達中雙位數成長的目標，故維持其目標價1225元、買進評等。

不僅如此，美系外資表示，聯發科具有穩健的股息回報，配息率高達80~85%，更加碼在2021~2024年都將額外加發16元現金股利，預計4年合計將加發超過1000億元特別現金股利。