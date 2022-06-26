大陸證監會於24日晚間正式發布《關於交易型開放式基金納入互聯互通相關安排的公告》。隨後，滬深交易所發布滬深港通業務實施辦法，明確ETF（指數股票型基金）首次納入滬深港通標的相關安排。自此，A股ETF、港股ETF邁入「互聯互通」大時代，影響資產規模近兆元（人民幣，下同）。

據易方達基金初步測算，此次ETF互聯互通機制對於海外投資者而言，目前陸股通標的有望納入大陸市場的80餘檔ETF，規模將突破6000億元；而對於大陸投資者而言，香港市場有望納入6檔ETF，規模達3600億港元。在互聯互通成為外資配置A股主要途徑的背景下，進一步豐富外資可投資品種並提高其投資便利性後，ETF市場有望迎來增量資金，推動兩地ETF的市場規模持續擴大。

業內人士指出，這是大陸與香港資本市場互聯互通機制又一代表性擴容事件，不僅有利於豐富交易產品種類、為外資投資中國資本市場提供更多便利，同時對促進兩地資本市場相互融合，以及中國資本市場進一步開放也有重要意義。

易方達基金指數投資部總經理林偉斌表示，此舉將中國ETF市場的投資者群體擴大到境外，有助於改善市場的投資者結構，未來ETF的投資者中機構占比將有望提升；ETF的納入有望進一步鞏固香港離岸人民幣理財中心地位，助推人民幣國際化進程。

南方基金相關人士表示，ETF納入互聯互通有利於海外投資者進一步投資A股市場，二是有利於豐富境內投資者的跨境投資工具，三是有利於促進資本市場雙向開放，推動中國資產管理機構和資本市場對外開放和國際化發展進程，提高中國資本市場的國際影響力。