李易日前宣布開早餐店，店址選在板橋，目前店面正在裝潢籌備中。在實體店開幕前，李易先以外送平台試營運來試水溫，他自己也曾拍過影片叫外送試吃，向來手藝頗有好評的他，在試營運面對真實顧客心聲，看來餐廳經營實在大不易。

李易PO出早餐店構思圖，實體店取名「易百分」早餐，透露將於六月在板橋開幕。李易提到，開早餐店一直是他的夢想，「早餐是一天當中最重要的一餐，我常常會前一晚餓肚子來換取隔天早餐點很多的滿足」，而這間店已經籌備一年多，「我是真的用100分的努力跟把關，讓大家有個全新的感受，不管在飲料、食物，都給你們100分的用心跟放心。」

李易上月底宣布本月將開早餐店，讓粉絲們相當期待。（圖／取自李易臉書）

而「易百分」早餐店實體營業前，他先以「早餐店」在外送平台試營運，招牌菜是肉蛋吐司，先前他錄影片叫外送來測試品質，影片中，他拿到熱騰騰餐點，對於送餐速度、餐點無疏漏都很滿意，他大大咬下一口招牌肉蛋吐司，更直呼「我覺得很好吃」。

李易曾試點自家商品，不管是餐點或是運送時間都讓他很滿意。（圖／取自李易臉書《易起吃飯吧》）

以試營運來訓練員工上手及測試顧客口味，的確是很不錯的方法，只是「Mr.E 肉蛋吐司早餐店」外送平台13則顧客評論中，竟有9則是反應疏失，像是員工未注意訂單內容，餐點未到齊、要求去冰卻加了冰，或是未準時出餐，也有顧客反應熱壓吐司應該去邊，「吐司邊有夠硬，拍假」。也有顧客給予正面回饋，「出餐迅速，餐點好吃」、「味道不錯，吐司份量很足，青菜也很新鮮」、「蔬菜爆多，肉排、小肉豆好吃」。

李易的早餐品項先在網路上試賣，好壞評價均有。（圖／翻攝自網路）

李易的早餐店位置選在板橋公園街，對面就是大公園，環境清幽，路邊停車格多，方便停車。本刊記者近日前往該址，發現還在進行舊有器材的拆除退場，裝潢還未見雛形。李易接受本刊訪問，表示早餐店預計會在七月上旬開幕。

李易將開店的位置原本也是早餐店，目前正在裝修。（圖／本刊娛樂組）

雖然有自創品牌「李饗煮易」的經驗，問及籌備及試營運早餐店的心得，李易苦笑表示：「我覺得很辛苦。」像他剛剛才忙完挑選餐具餐盤，「很多東西都要調整，每個原物料跟食材都要自己去試、去談，早餐店都沒那麼容易，更何況經營餐廳。」

早餐店的幾個主打品項，從照片上看起來頗具水準。（圖／取自李易臉書）

以外送平台試營運，得到顧客真實意見，李易謙虛表示：「每個留言對我來講不管是好是壞，我們都會拿出來討論，除了惡意的留言之外，剩下的我們都有改進的空間。」他也發現外送平台有些不可控的風險，像是無法控制外送員的服務品質，接過飲料被打翻的客訴，或是店員忙不過來，跟外送員都沒妥善確認餐點，而造成餐點有漏送，這些問題都有做檢討，未來會做調整。看得出李易在忙碌外景工作外付出心力，想打造出顧客心中的「易百分」早餐店。

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