漢神巨蛋攜手foodpanda即日起推出「天馬電話輕鬆購」活動，並推出「美食To go安心外帶專區」服務，提供多元訂餐便利取餐，讓消費者防疫也能安心大啖美食。

漢神巨蛋表示，即日起與外送平台foodpanda合作，只要一指下單，百種人氣餐點，外送直達你家！現在還提供美食To go安心外帶專區活動，多樣化餐點讓顧客彷彿環遊世界，在家品嘗各國美食打造偽度假風，且訂購流程撥打電話至館內餐廳訂購，預約取餐時間，就能在漢來大飯店門口旁免下車帶走美味佳餚。

除了享受宅家配劇安心吃外，為了滿足顧客購物需求，漢神巨蛋推出全館TAKE IT GO服務，想要的商品通通買得到！網路搜尋漢神巨蛋活動DM、官網、APP，打電話洽詢專櫃挑選商品，與服務人員確認款式、數量、顏色等，安排取貨及結帳時間，再至博愛二路P2停車場出入口旁即可輕鬆帶回心愛商品，結帳方式提供現金付款、綠界支付、無線刷卡結帳。不管是商品補貨、還是節慶送禮，只要一通電話，讓消費者安心自取沒煩惱。