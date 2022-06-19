品冠首次與兒子Jayden正式合唱。（種子音樂提供）

品冠首次與兒子Jayden正式合唱。（種子音樂提供）

品冠與兒子Jayden攜手騰訊音樂TME一起做公益，父子倆首次正式合唱〈最美的問候〉，品冠感動表示：「可以跟兒子一起進錄音室合唱這首歌曲是挺神奇的一件事，一旁琢磨教導他唱歌時的咬字、音準與聲音表情，讓我想起他剛出生時很多甜蜜的回憶，用音樂紀錄著孩子成長點滴，希望能透過這首歌曲傳遞親子對唱的溫暖之情。」

〈最美的問候〉原先創作發表於2014年，是品冠送給兒子Jayden1歲時的禮物，唱出他對孩子發自肺腑的父愛，從樸實又暖心的歌詞中傳達出期盼孩子「長大後要輕鬆、要快樂，做自在的人」。今年9歲的兒子Jayden先前在節目中，以一首〈門沒鎖〉應援影片驚豔無數網友，完美繼承品冠的好嗓音，時隔8年，父子首次正式合唱別具意義，用音樂結合公益，〈最美的問候〉今（19日）在TME數字藏品平台數位上架，藏品共推出三個版本，每個版本限量發行各1000張，部分收入將捐贈給TME「樂圃音樂空間」，用來幫助偏遠山區兒童的音樂及藝術教育，期盼喚起更多人關注偏鄉音樂教育。

除了推出數字收藏品，品冠本月初飛回大馬工作，擔任馬來西亞電視台8度空間《好聲Family》第三季評審，他開心表示：「聽著參賽者唱歌、講述家庭的故事，能感受到滿滿的愛。我也趁工作空檔和爸媽一起見面吃飯，我們已經時隔3年沒有見面了，很珍惜這些家庭相處的日常時光。」他也在社群平台上密集更新分享在地小吃，包括Nasi Lemak椰漿飯、榴槤麻糬雪糕、叉燒雞腳雲吞麵等美食，品冠一臉滿足地說：「吃的當下不只是品嚐這些味道而已，更多的是回憶跟青春，所以這趟回來決定來個美食之旅，就先不管減肥這件事情。」