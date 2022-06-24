黃男在魯肉飯攤鬥毆喪身，女友泣訴難以接受「只是吃個早餐，人就不見了。（陳淑芬翻攝）

「連吃個早飯都有問題，治安這樣怎可以？」黃父談起喪身在台中魯肉飯攤的兒子，萬般不捨地說，兒子很照顧家裡、很孝順。女友則哽咽泣訴，「很倒楣，只是吃個早餐就不見了一個人，很不公平！到現在還不敢讓孩子知道爸爸已經走了！」。家屬並痛斥惡煞來台中鬧事，只因誤會竟毀了一個家。

台中市第二市場知名魯肉飯攤23日清晨發生鬥毆，黃男等5人去吃早餐，因與一行10人發生口角鬥毆，遭活活打死。31歲黃男和前妻育有2子，雖稚子由生母照顧，但父子感情融洽，他目前有1名女友。

黃父氣憤地說，「連吃個早飯都有問題，治安這樣怎可以？」，談起兒子他百般不捨地說，兒子心腸很好，部會亂七八糟，交友單純，很孝順，長輩講的話都會聽，他也常告誡兒子：「做人要低調」。

「我們很倒楣，很不公平！」黃男女友難以接受男友只是吃個早餐，人就不見了。她驚恐說，親眼目睹全部過程，所幸，躲到滷肉飯員工身邊才沒受傷，並哽咽地表示，「小孩還小，還不敢讓孩子知道爸爸已經走了」。

女友描述案發過程指出，對方人馬走進店內就兇狠地瞪著他們一行5人，不斷嗆聲，雖一度有人跳出來勸不要惹事。黃男只是客氣地回應「我們認識嗎？」，對方回覆不認識；黃男則表示，不認識沒關係，「你們吃你們的，我們吃我們的」。沒想到，對方竟衝進來殺人，黃男都已倒地、血流不止，還拿工業電扇、桌椅狂砸黃男，10幾人致他於死地，施暴後即逃離。

黃男家屬痛心不捨，盼檢警能盡速抓到兇手，讓亡者安息。