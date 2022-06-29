崔佩儀日前搭機飛往赴洛杉磯，和赴美留學的兒子貝克宇、老公Sam團聚，一家三口把握團圓時光，崔佩儀開心分享當地旅遊照，同時也透露，老公送兒子一輛百萬的手排敞篷車Mazda MX-5，崔佩儀說，貝克宇剛開車時不適應、會熄火，尤其上坡最容易，讓她數度受驚嚇。

人在美國的崔佩儀不吝嗇分享在洛杉磯的生活日常，一家三口把握團圓時光，四處旅遊，根據《自由時報》報導，崔佩儀表示，老公Sam送兒子手排敞篷車Mazda MX-5，台灣售價135萬起，由於MX-5是手排，崔佩儀就透露貝克宇剛開車時不適應、會熄火，尤其上坡最容易，讓她數度受驚嚇，同時，Sam也讓貝克宇開他心愛的法拉利到聖地牙哥玩，Sam還帶著貝克宇去洗車，崔佩儀說：「訓練兒子什麼都要自己來，能吃苦的男人最帥」。

崔佩儀計畫要在美國待一個月，下月18日要為貝克宇過19歲生日，之後再回台灣，老公Sam也預計在9月返台。貝克宇也表示，他很喜歡目前就讀的音樂家學院（MI），老師常會讓他即興創作、激發靈感，不過貝克宇年底還是要去考伯克利音樂學院。

其實，崔佩儀年初因不捨和兒子分開，在機場哭得唏哩嘩啦，她還因此被網友狂酸，不過崔佩儀現在的想法已經完全不同，認為男孩子就是要出去闖一闖，表示：「一切隨緣，把自己日子過好最重要」，心態豁達很多。