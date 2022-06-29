大陸女星范冰冰日前被拍到與眼鏡高壯男親密互動，兩人在戶外擁抱、摟腰，還親吻手和額頭，關係不言而喻，不過范冰冰懶理緋聞，她則在網上分享瘦身近況，表示自己瘦了6公斤，還直接變成錐子臉，一度讓人認不出來。

40歲范冰冰日前才因新戀情引發關注，不過她懶理緋聞，仍照常在小紅書分享保養日常，剛結束7天瘦身計畫的范冰冰就透露，自己瘦了6公斤，但范冰冰的臉變得像錐子一樣尖，一度讓人認不出來，同時，范冰冰也分享飲食和運動細節，表示剛從健身房走了6公里，隔天就會恢復正常飲食，更強調可以先吃蛋白質類的食物，再喝牛奶、水果、蔬菜等等。

瘦身有成的范冰冰，臉變得像錐子一樣尖。（圖／取材自范冰冰小紅書）

其實，范冰冰日前才被拍到與帶著眼鏡高壯男與家人聚餐，范冰冰不時摸男子微凸的肚子，兩人親密地在戶外擁抱、摟腰，還親吻手和額頭，關係不言而喻，而男方的背景事後也被起底，他曾是職業軍官，目前則是某金融業副總裁。

針對新戀情，范冰冰事後意有所指發文：「每個人終其一生能依靠的人其實只有自己，我深信這點，也畢生踐行！」表示與其把幸福的希望放在別人身上，那她寧願辛苦，也要把主動權握在自己手裡，「在意你的人在你困難、變化的時候，會為你擔憂。可是擔憂這事，除了表達關心也就只有關心了，我總跟自己說，靠自己的人命都不會太差，困難都能挺住，餘下的就踏踏實實，日子也能越過越好」。