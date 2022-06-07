44歲男星陳楚河在2008年首次演出電視劇《命中註定我愛你》就憑著帥氣又俊俏的外表受到眾人矚目，近幾年轉往大陸發展後也相當順利，陸續在多部古裝劇中演出而獲得好評。近日因推出全新古裝劇再度爆紅的他，日前被大陸狗仔拍到與一名大眼美女有說有笑地走回飯店，意外爆出戀情。

根據大陸八卦娛樂博主「攝影劉大錘」日前在微博上公開一段影片，影片中只見陳楚河與一名大眼正妹從飯店走出，之後一同脫下口罩吃飯、聊天，一路上兩人有說有笑再走回飯店，根據狗仔的敘述，陳楚河從來就不缺女友，而該名大眼正妹早在2日前就開始跟著他。另外，狗仔還拍到陳楚河雖戴著口罩出門，但身上穿著《仙劍奇俠傳4》中劇組所準備的衣服，意外曝光正在拍攝的新劇。而影片公開後雖開始引發外界揣測，但部分網友看完卻表示「那是跟他好多年的助理，女友個屁」、「這女的好眼熟」等引發熱烈討論。對此，陳楚河及經紀公司都沒有特別回應。

陳楚河日前被拍到與一名大眼正妹進出飯店。（圖／微博）

事實上，陳楚河自從前往大陸發展後，就陸續演出多部古裝電視劇，2020年也因在《三生三世枕上書》中飾演「帥氣折顏」再度爆紅，近日更在熱播網路劇《說英雄誰是英雄》中飾演「蘇夢枕」一角獲得好評，演藝事業不斷攀升。而此次爆料中，陳楚河也被目擊加入《仙劍奇俠傳4》的拍攝行列，同劇演員還有鞠婧禕、茅子俊、毛曉慧、陳哲遠，讓戲未上檔就引發網友熱烈討論。