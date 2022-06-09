女星梓梓（董梓甯）擁有甜美臉蛋、迷人電眼加上傲人的E級美胸，讓她因此擁有「真人版娜美」的封號，而本身就是職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」應援隊長的她，同時也是女團「伊梓帆」的隊長，舉手投足散發性感魅力，受到大批網友的喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前曾分享自己確診後的慘況，近日雖已康復，卻因確診時喝清冠一號治療而衍生出其他問題，令她痛到動彈不得。

梓梓先前曾上節目透露，自己在不久之前也曾感染新冠肺炎，高燒整整5天都不退，就連吃藥也沒有用，還曾一度咳嗽咳到從床上跳起來掛急診，不過她也擔心會因此被網友罵浪費醫療資源，只能靠PCR檢測時所拿的藥壓制病況。

如今梓梓雖已康復，回到工作崗位上，但昨日她再度於個人IG的限時動態上PO文家中愛貓慵懶躺在沙發上睡覺的照片，表示「我現在的狀態跟牠差不多，捲在一起」，接著解釋因為上個月確診時喝清冠一號治療，而清冠一號疑似太寒，使她昨日生理期來時疼痛不已，無法動彈，令粉絲相當心疼。

不過寵粉的梓梓在透露身體情況後，也接著在限時動態上轉發粉絲這幾日在場邊幫她們拍攝的辣照。當天梓梓與其他啦啦隊成員們穿上軍綠色短版外套內搭火辣的黑色BRATOP，火辣的好身材一覽無遺也令人看得臉紅心跳。