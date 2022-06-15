中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）擁有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和E級傲人身材，讓她坐擁超夯人氣，且不吝嗇分享生活大小事，今（15日）則在網上開心透露瘦身有成，未料卻有網友留言：「有眼袋」，對此，短今也無奈回擊。

短今凌晨在網上曬出一系列應援熱舞照，身穿百褶短裙的她俏麗把球衣捲起，露出小蠻腰和一雙美腿，同時開心發文：「六月滿班的好處：瘦了一點」，但卻有網友指短今有老化痕跡：「我看錯嗎？有眼袋」，對此，短今則無奈說：「同學，那個叫做臥蠶」。

不過短今美照仍吸引不少好評留言：「有瘦喔！腰感覺有細一點」、「已經很瘦了耶」、「這樣身材很標準 不用再瘦」，不過也有人留言虧：「那個肚子」，還釣出本人貼白眼貼圖，至於有粉絲反問「有嗎」，短今則回應：「什麼意思？」

短今以173公分的高挑身材、一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和「娜美級」E罩杯傲人身材，讓她擁超夯人氣，近日也透過網路票選拿下「最想擁有的啦啦隊女孩寫真集」冠軍，但身為女神卻有呆萌一面，日前短今開直播進廚房做菜，試吃時自曝食材沒熟，賴皮嬌喊：「不管啦！我只說要煮，沒說一定會熟啊！」，展現她不同的一面。