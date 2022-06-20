30年前擔任經典黑幫電影「少年吔，安啦！」原聲帶監製的「台灣搖滾教父」倪重華，30年後再次接下致敬版專輯監製，今天舉辦專輯發表會，也做群眾募資，被高捷幽默口誤說成網路化緣。

4K數位修復版的「少年吔，安啦！」將於7月8日全台上映。倪重華告訴中央社記者，監製張華坤在同意「少年吔，安啦！」數位修復4個月後，就因病過世；後來修復版經金馬攝影大師李屏賓、剪接大師廖慶松、錄音師杜篤之的專業調光、混音指導，成品讓他相當震撼，覺得該做點什麼。

過去原聲帶以台語搖滾寫下經典，這回則以當代流行的嘻哈作為主軸，集結台灣年輕饒舌歌手，臭屁嬰仔、禁藥王＆栗子、潮州土狗、Gambler、潤少、夏沐和高級玩家，創作7首全新歌曲，推出「少年吔，安啦！30週年致敬合輯」。

「現在是嘻哈時代，新世代音樂人很有能量，但散在各地無法凝聚，這次就是一個機會」，倪重華形容「少年吔，安啦！」像瓶30年的陳年高粱，充滿能量，希望藉嘻哈音樂讓年輕世代認識電影，也讓老影迷藉由電影修復認識嘻哈。

倪重華也坦言，這張專輯沒有預算，只打算做一首單曲，卻在大家情義相挺、義務幫忙下，變成收錄7首歌的完整專輯，「相挺有很多種，但有『情義』的是真不一樣」，7月17日將舉辦新歌發表會。

目前專輯仍以群眾募資形式持續努力中，「少年吔，安啦！」演員高捷和顏正國今天也出席力挺，高捷更幽默用「網路化緣」比擬募資，希望大家鼎力支持，顏正國則打趣補充：「如果大家化緣夠給力，電影搞不好還會推出更多相關系列作品，畢竟經典永遠是經典」。

高捷曾和藝術家林鉅、漫畫家敖幼祥等人一起投資「息壤」酒吧，伍佰、林強、陳昇、張震嶽都在這裡駐唱過。高捷說，當時電影拍完，邀到還用本名吳俊霖的伍佰演唱電影同名主題曲，也是伍佰首次現場演出，造成極大轟動，更帶動1990年代台北的Live House風潮。高捷今天也秀出幾張伍佰的駐唱傳單。

高捷笑言平時「息壤」沒有人敢鬧場，倒是有回陳昇喝大了，霸著麥克風不下台，惹得下一組表演的刺客樂團生氣，對台上比中指，結果讓一旁的伍佰誤會，以為在罵自己，氣得飛踢對方，現場鬧哄哄讓他趕緊出來整頓場面，相當難忘。

高捷回憶，自己時常得當暖場歌手，邊發抖邊唱羅時豐的「買醉」炒熱現場氣氛，陪客人喝酒聊天，只是酒吧每天營業開銷上看新台幣5萬元，賺錢不易又增資不成，最終還是收掉了；但高捷很慶幸曾開過「息壤」，不只讓他交到許多藝術圈好友，也開心替台灣流行音樂提供一個小舞台。（編輯：陳仁華）1110620