顏正國自導自演《少年吔》今年3月上映後賣破3000萬，但近日卻風波不斷，他本月5日在臉書直播轟合夥人「不要臉天下無敵」，之後遭當事人許先生指控有拒不接受投資方查帳、陰陽合同（預算為新台幣5000萬或7000萬）等違法情事。顏正國今（25日）晚發出聲明表示，這些子虛烏有的指控已造成導演顏正國及旗下公司名譽嚴重受損，強調不同投資方依其參投時間點不同、承受風險不同、投資金額高低不同而設定有不同之投資條件，並稱所有支出均屬合法。

顏正國表示為避免社會大眾受到不實資訊誤導，透過旗下原典國際影視製作有限公司提出4點澄清，提到該片預算（包括製作與宣發）自始至終均為新台幣5000 萬元，「向文化部申請並獲得110年度第2梯次國產電影長片輔導金的申請資料中有關本片之預算亦同樣為新台幣5000 萬元，結案時，均須依規定經由第三方公正會計師獨立查核所有支出之契約、單據、憑證並出具報告」，強調該片預算與所有質際支出之合理性、合法性，未來必然將經過專業人士與政府機關之檢驗與查核，本公司亦有信心一切支出均屬合法合規。

接著表示，許先生原先承諾全額投資本片預算新台幣5,000 萬元，並由許先生取得本片收益之 90%，公司與導演顏正國取得本片收益之10%，但簽約後許先生改變心意，僅願投資原先承諾金額之半數即新台幣2500 萬元，公司便與許先生另行簽訂「補充協議書」，重新約定許先生僅投資本片新台幣 2500 萬元，其所取得之本片收益成數則按此比例調降為45%。為彌補此資金缺口，公司另尋其他投資方參與，包括經顏正國友人媒介獲得另一投資方毫茶雲來股份有限公司（媒體報導所稱之高雄A先生）首肯參投。

許先生參投本片在先，且投資金額達到本片 預算之一半，故其投資條件為以新台幣 2,500 萬元取得本片收益之 45%；臺茶雲來公司參投本片在後，且其投資金額新台幣 350 萬元僅達本片預算之7%，故其取得本片收益之比例為5%，看似略遜於許先生之投資條件，然不同投資方依其參投時間點不同、承受風險不同、投資金額高低不同而設定有不同之投資條件，實為商業上正常之情況，與媒體報導所指稱之為逃避稅拇或監督而簽訂之陰陽合同，兩者間完全不同，「被扣上陰陽合同之大帽子，本公司實感無奈」。

至於所謂不接受投資方查帳乙節，更是莫名之指控，「本片因獲得輔導金各項支出須受到第三方會計師與政府機關檢驗與查核，且依據本公司與許先生間簽訂之「電影投資製作合約書」第五條第四項第5 款規定：甲方（即本公司）須於該影片在台灣正式首映完結日（即戲院下片日）起之固定遁期截止後（首次為三個月，其後為每六個月），向乙方（即許先生）提交發行收人及利益分配報告」。該片目前仍在戲院上映，須等下片後等待發行代理公司星泰國際娛樂股份有限公協助結算後，方能彙整完整之支出與初步票房收人結算。「許先生現在就來主張要求本公司提供報表，不但與業界慣例不符，更屬強人所難」。

最後也表示，對於許先生等人已向司法機關提告本公司與導演顏正國背信、侵占等罪名，未來公司與導演顏正國將檢附具體事證將上情呈報司法機關，「相信必能還我清白」，現階段為避免人云亦云，先行向社會大眾報告，為避免網路與各種場域之不實言論繼續傷害本公司與導演顏正國之名譽，在此敬告有心人士切勿散播不實毀謗之言論，否則本公司與導演顏正國必將依法捍衛自身合法權益。

顏正國聲明稿第一張。（摘自顏正國臉書）