樂天桃猿應援團團長壯壯（沈立心）以亮眼外型、火辣身材和活潑開朗的個性，讓她擁超夯人氣，而壯壯不只是啦啦隊女神，也一心向學，在昨（18日）宣布從輔仁大學體育管理研究所畢業，壯壯身穿畢業帽和畢業袍，而下秒則嗨到脫下黑袍，改以白色細肩帶短洋裝入鏡，大方秀前凸後翹的S曲線。

壯壯為了深耕更多的運動知識，決定攻讀研究所，除了忙啦啦隊工作之餘，仍在輔仁大學就讀體育管理研究所，並在今年順利拿到輔仁大學碩士學位，壯壯昨則在網上開心宣布：「各位畢業生 畢業快樂，我！也！畢！業！啦！」

照片中，壯壯身穿畢業帽、畢業袍，手捧鮮花的她開心對鏡頭露出燦爛笑容，而下秒她則在限時動態曬出校園紀念照，脫下黑袍的壯壯，改以白色細肩帶短洋裝入鏡，她一雙纖細手臂、蠻腰和美腿全都露，前凸後翹的S身材曲線相當俏麗，壯壯可以說是最美畢業生，同為樂天桃猿啦啦隊的巫苡萱，也開心留言：「恭喜，我壯太厲害了」。

壯壯脫下黑袍，改以白色細肩帶短洋裝入鏡。（圖／取材自壯壯Instagram）

壯壯從節目《國光幫幫忙》出道，她以亮眼外型、火辣身材和活潑開朗的個性，讓壯壯擁高人氣，之後搭上中華職棒啦啦隊的熱潮，擔任過中信兄弟Passion Sisters隊長，目前則是樂天桃猿應援團團長，而總是甜美可人的壯壯，其實就曾自爆過去食量很大，曾經一餐吃掉80顆水餃，直到透過運動、控制飲食後，才瘦出這一身姣好身材。