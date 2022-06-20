人人都有愛美的心，如今醫美技術日新月異，讓許多有心維持美麗模樣的人們趨之若鶩，連天生麗質的藝人也不例外，但也難免跟身旁朋友起了比較心理，女星楊皓如近日在節目上透露，她私下有加入一個名為「內湖美腿幫」的群組，成員都是女藝人，她還為了不辜負稱號苦心維持美腿，沒想到成員名單曝光後，讓主持人季芹不是滋味，傻眼表示她沒被邀約進群。

女藝人對於外貌這等「生財工具」，於公於私都很用心維持，而且會彼此比較，楊皓如就在《媽媽好神之俗女家務事》節目中爆料，住在內湖一代的女明星們，私下組成了一個叫做「內湖美腿幫」的群組，她過去住內湖時，也曾受邀成為團員之一，說起來頗榮耀。

楊皓如也曝光群組成員，有屈中恆老婆Vicky、王中平老婆余皓然、Paul的老婆咪咪等，她們都是「大嫂團」，但身材不輸人，每個成員的腿部線條都相當美，讓楊皓如直呼「超逼人」，而她自己的腿雖然細，可是小腿肌肉有些明顯，因此楊皓如輸人不輸陣，她特地自掏腰包去打了肉毒桿菌，覺得這樣才對得起美名。

楊皓如曝光的「美腿幫」名單，引發眾人討論，但主持人季芹聽完此事後的反應有些微妙，原來是她之前也住內湖，但卻從來不知道有這個「美腿幫」，且成員余皓然的家就在她家附近，旁人笑回：「妳沒被邀請啊」，讓季芹大傻眼，Vicky趕忙解釋，是因為當時去參加了一個「不看臉只看腿」的比賽，事後這些有參賽的人，才會自組了「內湖美腿幫」群組。