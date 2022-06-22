澎湖觀光圈目前是彈性的跨域聯盟組織，成員已有143人，包括產官學研公協會團體等，已具一定規模。（張茂雄攝）

觀光局澎管處為整合澎湖地區的食、宿、遊、購、行等觀光產業資源，建構更為便利的旅遊資訊平台，22日在雅霖大飯店召開籌備會，出席之觀光圈成員推選澎澄飯店董事長蔡萬生擔任第一屆總召集人，陳仁和、鄭雋孜二位副總召集人，後續將提名總幹事及各業務七組 (餐飲組、旅宿組、遊程組、特產組、交通組、顧問組及推廣組)召集人。

澎湖觀光圈目前是彈性的跨域聯盟組織，成員已有143人，包括產官學研公協會團體、社區發展協會、旅行業、旅宿業、水域遊憩活動業、餐飲業、休閒農漁業、交通運輸業、伴手禮店、文創手工藝品行業等，已具一定規模。

澎管處表示，111年度澎湖觀光圈的具體執行工作，計有建構澎湖產業聯盟組織計畫、品牌優化暨數位推廣計畫及遊程優化暨創新開發計畫等，同時以推動旅遊產品化、開拓客源及提升產值為未來觀光圈重要的工作目標，今天推舉出總召集人之後，將逐步落實組織架構之穩定，期望成員「同圈一命」凝聚共識，各業務小組未來將協助推動澎湖觀光圈相關計畫，為行銷澎湖觀光付出熱血及貢獻心力。