歐洲地區本週接連舉辦G7與NATO高峰會，吸引全球關注。美國總統拜登宣布，G7將在5年內籌措6000億美金，發起「全球基礎建設夥伴關係」，為中低收入國家提供替代方案。外交部歐洲司副司長呂世凡今天在例行記者會上表示，外交部樂見歐美民主國家投注資源，協助中低收入國家基礎建設，我國並將與理念相近國家尋求可能的合作機會。

此外，德國智庫學者默爾（Hanns W. Maull）和提姆（Johannes Thimm）近日提出G7相關改革建議，應納入韓國、澳洲、紐西蘭以及台灣等民主國家，讓G7擴大為G10＋1。呂世凡說，外交部對學者建議表示尊重，同時也注意到近年G7廣邀理念相近國家參與會議，去年即邀請澳洲、印度、南韓及南非；今年更擴大邀請阿根廷、印度、印尼、塞內加爾及南非等國，彰顯G7包容性以及聯合理念相近夥伴共同應處全球挑戰，捍衛自由民主的普世價值的相關努力。

NATO則將於本月29日至30日在西班牙馬德里舉行領袖高峰會，預料將通過新版「戰略概念」（Strategic Concept）文件。非北約成員國之日本、韓國、澳洲及紐西蘭領導人亦首度受邀出席，將共商俄烏戰爭情勢及中國崛起所帶來之挑戰等重要議題。

呂世凡指出，北約領導人近年來提升對中國挑戰之警覺，並尋求加強與亞太國家合作，共同對抗假訊息、複合式威脅，加強網路安全韌性等新興挑戰，外交部也將持續密切關注相關發展。