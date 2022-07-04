行政院政委鄧振中6月中旬與英國貿易官員就台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）交換意見，會後傳出英國遭大陸警告。外交部今天表示，樂見台英雙方透過高層互訪深化雙邊實質友好關係與經貿合作，中國政府也無權置喙。

外交部證實，行政院政務委員鄧振中於6月中旬訪問英國，並與英國貿易官員舉行會談，商討台英雙邊貿易議題，並就台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）交換意見。政治新聞網站Politico歐洲版報導，鄧振中6月中與英國經濟和貿易官員會談後，中方曾警告英國，「台灣是中國不可分割一部分」。

外交部發言人歐江安今天重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認長年存在的客觀事實；中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有台灣民選政府才能在國際間代表2350萬人民與他國交往，進行經貿會談及協商，中國政府無權置喙。

她說，台灣與英國等理念相近國家，在後疫情時代針對全球供應鏈重組、強化民主韌性、對抗威權政體的混合威脅等議題具有共同利益與廣大合作空間。我國政府將在台英友好關係的堅實基礎上，持續透過對話及合作，加強雙邊往來，並會繼續推動各項深化台英夥伴關係及兩國人民福祉的積極作為。