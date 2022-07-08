英國首相強生宣布辭職，烏克蘭總統澤倫斯基辦公室表示，預料英國持續支持烏國將不會改變，並感謝強生在俄羅斯入侵後捍衛烏國利益。

綜合法新社與路透社的報導，兩名領導人通過電話後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）辦公室在聲明中表示，「我們聽到強生（Boris Johnson）辭職的消息後，都感到十分難過，不僅是我本人，整個烏克蘭都是如此。」

「我認為英國對烏克蘭的支持會持續下去，但是您（強生）個人的領導能力與魅力，更彰顯其眾不同。」

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